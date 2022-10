Messina, operaio schiacciato da un cancello all’Università

28 Ottobre 2022 16:07

Messina, sul caso dell’operaio schiacciato è stata aperta un’indagine

Un brutto incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio nel plesso centrale dell’Università a Messina. Un operaio è stato schiacciato da un cancello mentre lavorava, è stato portato all’Ospedale Piemonte e successivamente trasferito al Papardo. L’area è stata posta sotto sequesto ed è stata aperta un’indagine per chiarire la dinamica.

Con una nota ufficiale, il rettore Salvatore Cuzzocrea, esprime vicinanza e solidarietà alla vittima dell’infortunio, a nome di tutta la comunità accademica.

“Appreso l’accaduto, il rettore, seppur l’Università non è direttamente coinvolta, in quanto l’operaio è dipendente di una delle ditte esterne impiegate in uno dei cantieri del plesso centrale dell’Ateneo, si è subito attivato seguendo il trasferimento dell’uomo, prima all’ospedale Piemonte e poi al Papardo. Il professore Cuzzocrea, che ringrazia i sanitari ed il dottor Daniele Pontoriero per la professionalità dimostrata, ha assicurato la massima collaborazione alle autorità impegnate nell’accertamento dei fatti“.