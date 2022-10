Messina: oggi seduta di Consiglio comunale

3 Ottobre 2022 11:10

Messina: il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, lunedì 3 ottobre, alle ore 17.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la trattazione del provvedimento relativo al regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca.

Nella seduta urgente di venerdì scorso il Civico consesso ha approvato, con ventidue voti favorevoli, cinque astenuti e nessuno contrario, la proposta di deliberazione “Adottare il Regolamento Edilizio Tipo Unico della Regione Siciliana per il Comune di Messina”.