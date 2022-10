15 Ottobre 2022 11:53

Messina, i migranti arriveranno al porto nel pomeriggio di oggi

Ennesimo sbarco di migranti nel pomeriggio di oggi al porto di Messina e non più a Reggio Calabria come comunicato in un primo momento. I clandestini arriveranno intorno alle ore 17:30 a bordo di una nave mercantile scortata dalla Guardia Costiera.