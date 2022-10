Messina: ecco la nuova Giunta. Il saluto di Musolino e Gallo

6 Ottobre 2022 14:06

Messina: lunedì il sindaco Basile comunicherà ufficialmente la nuova giunta, Musolino e Gallo andranno a Roma

Manca poco per l’ufficializzazione della nuova Giunta comunale di Messina. Lunedì 10 settembre, alle ore 9.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca il Sindaco Federico Basile presenterà la nuova formazione del suo esecutivo. L’incontro, sarà anche occasione per gli avvocati Dafne Musolino e Francesco Gallo, di porgere alla cittadinanza i saluti di commiato, a seguito della loro proclamazione di eletti rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. Come nuovi assessori si fanno vari nomi da Alessandro De Leo, che è stato il primo dei non eletti alle regionali, a Serena Giannetto, anch’essa candidata alle regionali ma sarebbero in ballo anche nuove personalità esterne ma nello stesso tempo vicine al duo Basile-De Luca. Da definire i tempi delle dimissioni del leader di “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca. Nel corso della conferenza stampa dell’altro giorno, i consiglieri di maggioranza, affermavano che “al posto di De Luca subentrerà Salvo Caruso, primo dei non eletti”. Mentre sul nuovo presidente del consiglio comunale sembra in vantaggio il vicepresidente vicario Nello Pergolizzi. Da rimarcare che, da qui a lunedì, varie dinamiche possono cambiare e che quindi i giochi non sono affatto chiusi.

Sempre nello stesso giorno il Sindaco Basile ha convocato alle 10.30, la deputazione nazionale e regionale messinese, sempre a Palazzo Zanca, per un confronto in merito al ruolo della Città di Messina nell’ottica della nuova compagine governativa nazionale e regionale.