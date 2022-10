Messina, Musolino si dimette da assessore: “rappresenterò la città in Senato”

10 Ottobre 2022 09:21

Si attende così la presentazione della nuova Giunta Basile

Dopo il successo elettorale delle scorse votazioni, è tempo di guardare al futuro in Parlamento per l’avvocato Dafne Musolino. Questa mattina, infatti, ha firmato le dimissioni da Assessore del Comune di Messina. “Mi accingo ad assumere un importante impegno istituzionale per Messina e la Sicilia che rappresenterò al Senato della Repubblica – afferma Musolino – . Ringrazio Federico Basile Sindaco di Messina per la fiducia che mi ha accordato nominandomi Assessore della sua Giunta e tutti gli elettori che, con il loro voto, mi hanno espresso la loro fiducia per rappresentarli al Senato!

“Ad maiora, semper! Ci vediamo alle 9,30 al Salone delle Bandiere per il saluto di commiato e il benvenuto ai nuovi Assessori”, conclude Musolino ricordando che anche il Vicesindaco Francesco Gallo si dimetterà questa mattina, mentre il sindaco Federico Basile presenterà a Palazzo Zanca la nuova giunta.