Messina: è morto Carmelo Mazzotta, titolare delle profumerie Mirage

6 Ottobre 2022 10:56

I funerali si terranno domani, venerdì 7 settembre, presso la chiesa di San Nicolò

Profonda tristezza in queste ore a Messina per la morte dell’imprenditore Carmelo Mazzotta, titolare delle storiche profumerie “Mirage” di via dei Mille e via Palermo. L’uomo si è spento nella giornata di ieri all’età di 85 anni. Molto noto in città per la gestione delle storiche attività, che negli anni aveva lasciato in eredità ai propri figli, la sua scomparsa ha lasciato un duro colpo in molti cittadini che lo riconoscevano come punto di riferimento nel settore.

“Professionale, elegante, signorile”: è il modo in cui lo descrivono coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. La città di Messina potrà quindi dare l’ultimo rispettoso saluto a Carmelo Mazzotta ai funerali che saranno celebrati domani mattina, venerdì 7 settembre, presso la chiesa di San Nicolò.