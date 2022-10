Messina, malore per Cateno De Luca: in osservazione in ospedale

24 Ottobre 2022 23:09

Messina: il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, ha accusato un malore in serata

Il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, questa sera ha accusato un malore ed è stato trasportato in Ospedale dove in questi minuti i medici lo stanno sottoponendo ad accertamenti e dove probabilmente trascorrerà la notte sotto osservazione. Nel primo pomeriggio di oggi De Luca pubblicava su facebook questo post “Tre ore di storia della musica posson bastare … Al conservatorio musicale la prima lezione di storia della musica supportato dai miei colleghi Giovanni e Vincenzo. Ovviamente io sono il meno giovane“. Sono ore di apprensione a Messina per le condizioni di salute dell’ex sindaco peloritano.