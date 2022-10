Messina, la maggioranza: “siamo uniti, al fianco di Basile e De Luca”

4 Ottobre 2022 13:38

Messina, la maggioranza: “siamo assolutamente uniti per Basile e per Cateno De Luca sindaco di Sicilia e d’Italia. La conquista della Regione siciliana è solo rimandata”

A Palazzo Zanca, i gruppi consiliari “Basile Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco”, convocano una conferenza stampa per zittire le voci di divisioni nella maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile. “Siamo assolutamente uniti per Basile e per Cateno De Luca sindaco di Sicilia e d’Italia. La conquista della Regione siciliana è solo rimandata”, dicono in coro i capigruppo Pippo Trischitta e Ciccio Cipolla capigruppo rispettivamente di “Basile Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco”. “Le imminenti dimissioni di De Luca come presidente del Consiglio, perché impegnato all’Ars e nel radicamento del gruppo in tutta la Sicilia e non, ci consentiranno di avere un consigliere in più, subentrerà Salvo Caruso”, rimarcano.

Alcuni consiglieri di maggioranza oggi erano assenti: Margherita Milazzo, Serena Giannetto, candidata alle regionali siciliane e non eletta e Cosimo Oteri. Quest’ultimo pare in procinto di lasciare il gruppo, ha abbandonato l’aula consiliare prima del voto dell’approvazione del Ptgu.