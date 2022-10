Messina-Latina sabato in campo con un obiettivo speciale: diffondere “il valore della gentilezza”

20 Ottobre 2022 15:20

In una nota, l’Acr Messina rende nota l’iniziativa che si terrà in occasione del match di sabato al Franco Scoglio contro il Latina

“In occasione della partita Messina-Latina, in programma sabato 22 ottobre 2022 allo stadio Franco Scoglio, sarà presente l’Ambasciatrice della Gentilezza Regione Siciliana (e da qualche giorno, anche Regione Calabria), Natalia Re. In campo, per diffondere “Il Valore della Gentilezza”. Lo sport è tra le 8 linee direttive che compongono il Programma 2022. Si ringrazia il Dottor Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro) per aver accolto l’iniziativa, e le due Società per l’accoglienza”, si legge nella nota dell’Acr Messina in riferimento all’iniziativa in occasione del match di sabato al Franco Scoglio contro il Latina.

“La gentilezza apre tutte le porte, anche quelle del mondo dello sport, perché lo sport è vita, e la vita non può che essere paradigma di gentilezza – dichiara Natalia Re – Il calcio con la sua geometria racconta del rispetto delle regole. Ed è soltanto dalla collaborazione tra forze e componenti sociali diverse che si possono raggiungere grandi risultati. Credo che questa opportunità sia solo l’inizio di un percorso necessario ed indispensabile in cui ognuno di noi deve contribuire per migliorare ogni aspetto della quotidianità. Ringrazio la ‘Ugri Servizi per l’Ambiente’ per l’encomiabile supporto”.

“Il calcio è ambasciatore di valori e la Lega Pro si schiera con Mete per sostenere l’importanza della gentilezza – dice il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli – Sui campi di calcio devono essere presenti educazione, gentilezza e rispetto delle regole. Lo stadio è luogo di ritrovo per giovani e famiglie con una rilevante funzione formativa. Siamo felici di poter essere al fianco di Mete onlus”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Mete onlus – ha aggiunto il vicepresidente del Messina, Matteo Sciotto – la gentilezza sta in un piccolo gesto, sta in una passione comune come il calcio e lo sport, sta in tutto quello ti strappa un sorriso e può produrre la voglia di ricambiare. Gentilezza ed educazione generano altra gentilezza ed educazione ed è un valore che dovrebbe essere proprio dell’intera comunità”.