Messina: sabato prossimo visite guidate e ingresso libero a Santa Maria Alemanna

24 Ottobre 2022 10:45

Messina: Santa Maria Alemanna sarà aperta dalle ore 18.30 alle 22.30

Nell’ambito della valorizzazione degli spazi gestiti dall’Ente e grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale, su disposizione dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, sabato 29 ottobre, Santa Maria Alemanna sarà aperta dalle ore 18.30 alle 22.30. In questa occasione sarà possibile conoscere dettagli poco noti e ammirare elementi decorativi in un’atmosfera “misteriosa”. L’ingresso è gratuito e libero; tuttavia vi sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate di gruppo che avranno la durata di 40 minuti e partiranno secondo i seguenti turni: 1° turno – 18.45; 2° turno – 19.45; 3° turno – 20.45 e 4° turno – 21.45.

Per chi volesse partecipare alla visita guidata è opportuno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio. Per info contattare l’ufficio al numero 0907723549 e tramite email a cult.valorizzazione@comune.messina.it . Per le visite guidate Giorgia Minisi, Nicolò Arena e Antonio Calabrese.