Messina: incontro dell’Assessore Caruso con un gruppo di studenti del Liceo Ainis

11 Ottobre 2022 16:40

“Alla scoperta della Messina Misteriosa”: incontro dell’Assessore Caruso con un gruppo di studenti del Liceo Ainis

È stato “intercettato” dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, davanti all’Antiquarium del Comune, un numeroso gruppo di alunni del Liceo Ainis intenti nella ricerca degli indizi indicati nella Mappa “Alla scoperta della Messina Misteriosa”, distribuita presso l’Info Point di Palazzo Weigert. Un’idea originale, promossa dall’Assessore Caruso ed elaborata con l’ausilio dell’arch. Nino Principato, Andrea Parisi e Rosario La Fauci, finalizzata alla conoscenza dei monumenti e dei siti di interesse del Centro Storico cittadino; un gioco rivolto non solo ai turisti ma anche ai messinesi, attraverso una vera e propria “caccia” ai 20 indizi da ricercare con la risoluzione di enigmi, che consentono di apprezzare particolari il più delle volte poco noti o addirittura sconosciuti.

Al termine della “caccia”, gli entusiasti alunni dell’AINIS sono stati accolti dagli impiegati dell’Info Point che hanno premiato con gadget la squadra che per prima si è presentata con i 20 indizi fotografati. “Un modo divertente per conoscere la propria città – commenta l’Assessore Caruso – di cui non possiamo che essere fieri perché, attraverso queste modalità, è possibile educare anche alla conoscenza e al rispetto del bene comune e al senso di appartenenza. Spero che altre Scuole cittadine sperimentino il gioco con gli stessi obiettivi”.