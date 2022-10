Messina: incontro del Sindaco Basile con il pilota Ricciari

14 Ottobre 2022 12:43

Il Sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, a Palazzo Zanca Antonio Ricciari, il pilota messinese unico concorrente siciliano che parteciperà alla Dakar 2023

Il Sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, venerdì 14, a Palazzo Zanca Antonio Ricciari, il pilota messinese unico concorrente siciliano che parteciperà alla Dakar 2023, la corsa di rallyraid considerata tra gli eventi mondiali quella più seguita in assoluto, che si terrà in Arabia Saudita dal prossimo 31 dicembre al 15 gennaio 2023. La visita è stata l’occasione per augurare a Ricciari un buon esito della competizione sportiva che “visto il curriculum e l’ottimo risultato conseguito nella scorsa edizione 2022 fa ben sperare – ha detto il Sindaco Basile – per riportare la nostra Città alla ribalta internazionale della Dakar 2023”.

Il pilota ha ringraziato il Sindaco per avere accolto la richiesta di patrocinio del Comune di Messina per “Partecipazione Dakar 2023” che contribuirà “a rafforzare – ha sottolineato Ricciari – il legame con la mia città e per essere motivo di presenza e di vicinanza durante l’importante gara internazionale”. Al termine dell’incontro, il Sindaco ha donato a Ricciari il gagliardetto civico, mentre il pilota ha ricambiato con una t-shirt simbolica della gara.