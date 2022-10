Messina: incontro a Palazzo Zanca tra il Sindaco Basile ed il presidente dell’Ordine dei farmacisti

27 Ottobre 2022 14:21

Basile ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il presidente dell’Ordine dei Farma-cisti Messina Sergio Papisca, accompagnato dal vicepresidente Antonino Abate e dal tesoriere Gaetano Pinnizzoto

Il Sindaco Federico Basile ha incontrato oggi a Palazzo Zanca il presidente dell’Ordine dei Farma-cisti Messina Sergio Papisca, accompagnato dal vicepresidente Antonino Abate e dal tesoriere Gaetano Pinnizzoto. L’incontro è stata l’occasione per discutere del ruolo delle farmacie insistenti sul territorio cittadino, alla luce della evoluzione normativa nell’ottica di rappresentare le entità atte a garantire la salute dei cittadini.

Il Sindaco Basile ha poi ringraziato i rappresentanti dell’Ordine intervenuti e più in generale tutti i farmacisti, per essere stati un punto di riferimento insostituibile sempre in prima linea durante l’emergenza sanitaria. “Per essere al servizio della comunità è indispensabile – ha detto Basile – valorizzare il lavoro di squadra attraverso azioni sinergiche volte ad attivare una serie di servizi di informazione, prevenzione e assistenza in cui ognuno deve avere il proprio ruolo. Tutti insieme dobbiamo lavorare per la salute e la sicurezza dei cittadini, e per la nostra città”.