3 Ottobre 2022 15:24

Alternanza scuola-lavoro a Messina: incontro a Palazzo a Zanca con rappresentanti degli istituti ad indirizzo linguistico e turistico

Si è svolto oggi, a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Basile, convocato dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, l’incontro rivolto ai Referenti degli Istituti scolastici con indirizzo Linguistico e Turistico per l’attivazione di “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola-Lavoro) al quale hanno preso parte i Licei Seguenza, Archimede (rappresentato dalla preside Laura Cappuccio), Ainis e Bisazza e gli Istituti Quasimodo e Jaci. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema relativo alla realizzazione di audio-guide in multilingua a cura degli studenti con la supervisione dei docenti di indirizzo e di madrelingua che, attraverso la creazione di file audio e di appositi QR Code, consentiranno ai turisti in transito di apprezzare i Monumenti e i siti di interesse della nostra Città. Il Sindaco Basile nell’annunciare l’attivazione di una serie di iniziative ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti scolastici per il prezioso contributo dell’istituzione Scuola “fucina di progetti di educazione e di cittadinanza attiva per la formazione del Buon Cittadino”, ha detto Basile.

Saranno i ragazzi – ha aggiunto l’Assessore Caruso – i veri protagonisti di questa impresa che avrà anche il merito di potere contare sul loro diretto interesse e sulle loro capacità di traduzione e competenza nella registrazione dei file audio. È una scommessa che consentirà loro di riuscire anche ad essere orgogliosi per avere offerto un valido contributo alla promozione della propria città”.