Messina, le condizioni del Giardino di Montalto a 4 anni dalla chiusura alla collettività | FOTO

31 Ottobre 2022 15:45

Trascorsi 4 anni dalla revoca dell’adozione del Giardino di Montalto a Puli-AMO Messina e dalla conseguente chiusura al pubblico dell’area verde

“Oggi ricorrono esattamente quattro anni dalla revoca dell’adozione del Giardino di Montalto a Puli-AMO Messina ed alla conseguente chiusura al pubblico dell’area verde. Quattro anni in cui i cancelli del piccolo parco urbano sono rimasti serrati da un vistoso catenaccio, che di fatto priva tutti i cittadini di godere di un assaggio di natura in pieno centro storico. Delle vicende che hanno segnato il Giardino di Montalto fino alla sua chiusura ne sono state scritte di parole, diventate poi articoli, provvedimenti e comunicati stampa. Un polverone mediatico e istituzionale, placatosi all’alba del 31 ottobre. Dopodichè, un assordante silenzio”. È quanto dichiarato in una nota diffusa alla stampa da Puli-AMO Messina.

“A fare rumore, invece, sono le piante infestanti che inesorabilmente divorano i selciati, i viottoli e le terrazze che con cura e amore furono “riscoperti” a suon di pale e ramazze dai volontari di Puli-AMO Messina in oltre sei mesi di bonifica ed al successivo anno di manutenzione ordinaria ed apertura quotidiana al pubblico. – aggiunge Puli-AMO Messina- Durante questi quattro anni, i tempi sono cambiati. La nuova epidemia da Covid-19 ha rimesso al centro del dibattito politico l’importanza degli spazi pubblici aperti, delle aree a verde, dei luoghi d’aggregazione dove riscoprire una dimensione a misura d’essere umano. Una nuova presa di coscienza che cozza fortemente con i cancelli chiusi di un’area verde di oltre 3000mq con uno straordinario affaccio sulle meraviglie dello Stretto”.