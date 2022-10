Messina-Gelbison 0-1: Acr beffato nel finale da una meraviglia dell’ex Fornito

15 Ottobre 2022 16:24

La diretta di Messina-Gelbison, gara valida per l’8ª giornata del campionato di Serie C Girone C: le formazioni ufficiali, la cronaca live, a fine partita il commento, il tabellino e le pagelle

Si diceva fosse necessaria una vittoria oggi per il Messina, impegnata contro il Gelbison, una delle squadre più in forma del campionato. Invece, è arrivata un’altra sconfitta. Vincono 0-1 gli ospiti grazie alla magia dell’ex Fornito, che di sinistra si inventa il gol del weekend. E’ infatti splendida la punizione di mancino, che vale i tre punti. Esce col sorriso la squadra cilentina, brava a strappare un successo anche in riva allo Stretto e continuare la propria ascesa in classifica.

Poco da raccontare nel primo tempo, pochissime le emozioni per i tifosi presenti. Nessuna occasione pericolosa da segnalare, se non un paio di tiri, uno di Statella per gli ospiti e l’altro di Catania per i giallorossi. Il ritmo della gara non cambia nella ripresa, tanti gli errori in mezzo al campo da ambo le parti. Soltanto nel finale con orgoglio il Messina prova lo squillo: una doppia occasione capitata a Versienti e Camilleri però fa solo mettere le mani ai capelli al tecnico Auteri e non si tramuta in rete.

E come avviene sempre nel calcio, un gol sbagliato porta al gol subito: l’ex Fernito si inventa una mattonella col suo sinistro da calcio di punizione. E’ il gol della partita. Il Messina prova nel finale il pressing, nessuna occasione può far sperare nell’aggancio. Altra sconfitta dunque per l’Acr, che non muove la classifica e rimane nei piani bassi. Quarto successo consecutivo per il Gelbison.

Messina-Gelbison 0-1: il tabellino finale e le pagelle

Messina: Daga 5.5, Angileri 5.5, Camilleri 6, Ferrini 6 (dal 74′ Iannone), Napoletano 5 (dal 46′ Fiorani 5.5), Fofana 5.5, Marino 6, Fazzi 6 (dal 74′ Versienti 6), Balde 5, Curiale 5 (dall’83’ Zuppel sv), Catania. All. Auteri.

Gelbison: D’Agostino, Gilli, Loreto, Bonalumi, Statella, Fornito, Papa, Savini, Correnti, De Sena, Faena. All. De Sanzo.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido (Lisi-Peloso).

MARCATORI: 86′ Fornito

NOTE: Ammoniti: Ferrini,Balde, Bonalumi, Loreto.

Messina-Gelbison 0-1: la cronaca in diretta

90′ + 7′ Si conclude il match, vince il Gelbison. Sconfitta 0-1 per il Messina che delude di fronte ai propri tifosi.

90′ Si entra nei minuti di recupero, il Messina deve gettare il cuore oltre l’ostacolo.

86′ Rete del Gelbison, che beffa! Fornito mette a segno su punizione, magistrale il suo sinistro. Si tratta del gol dell’ex. E’ 1-0.

80′ Altra super occasione per Camilleri, questa volta di testa. La palla sfiora la traversa.

79′ Si salva il Gelbison, parata d’istinto del portiere su tiro di Versienti.

67′ Brivido per il pubblico di casa, improvviso contropiede del Gelbison. Si salva comunque il Messina

52′ Fornito si rende molto pericoloso, ben posizionato Daga che para.

46′ Subito avanti il Messina, il destro di Konate finisce fuori.

46′ Si riparte, l’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Si è conclusa la prima frazione di gioco, pochissime le emozioni.

45′ Un minuto di recupero, mostra il tabellone del quarto uomo.

42′ Ammonito Balde per fallo tattico.

33′ Smanacciata di Daga, l’intervento del portiere evita guai peggiori per il Messina.

21′ Catania prova a graffiare, il suo tiro al limite va di poco fuori.

13′ Insistono gli ospiti, stavolta il tiro di Statella preoccupa il portiere.

10′ Ci prova il Gelbison, la girata di De Sena è però completamente sbagliata. Gara bloccata in questa prima parte.

1′ E’ iniziata la sfida! I siciliani muovono il primo possesso.

Le squadre stanno entrando in campo.

PRIMO TEMPO

Messina-Gelbison: le formazioni ufficiali

Manca ormai poco all’inizio della sfida Messina-Gelbison, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Messina: Daga, Angileri, Camilleri, Ferrini, Napoletano, Fofana, Marino, Fazzi, Balde, Curiale, Catania. All. Auteri.

Gelbison: D’Agostino, Gilli, Loreto, Bonalumi, Statella, Fornito, Papa, Savini, Correnti, De Sena, Faena. All. De Sanzo.