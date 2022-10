Il Messina Futsal si regala il quotato brasiliano Everton Guarnieri

6 Ottobre 2022 17:21

Nuovo colpo di mercato per il Messina Futsal: la squadra peloritana parla anche brasiliano

Colpo a sensazione del Messina Futsal, che si è assicurato le prestazioni sportive del brasiliano Everton Guarnieri. Il laterale (classe ‘90) è un calcettista di elevata qualità, come conferma la brillante carriera, che lo ha visto realizzare in Italia più di 200 gol con le maglie di: Marcianise, Cus Ancona, Atletico Arzignano, Leonardo, Sporting Altamarca, tutte in serie A2, e Polisportiva Futura, tra B e A2. Importanti pure le esperienze maturate in Patria con: Guarani de Camargo, PF City Futsal, APF Agrolavoura e FXF Futsal.

“Sono molto motivato di iniziare questa nuova avventura con il Messina Futsal. Dopo una lunga conversazione con il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, che mi ha illustrato il progetto della società, ho accettato la proposta con entusiasmo e spero che possiamo raggiungere insieme gli obiettivi prefissati in questa stagione e nel futuro”, ha detto. “Quali le mie peculiarità tecniche? Sono un giocatore con caratteristiche offensive, ma aiuto nella fase difensiva, tanto che posso essere considerato anche un universale”. “Ci tenevo particolarmente a chiudere la trattativa con Everton Guarnieri, poiché è un elemento di categoria superiore – dichiara Pinizzotto – era in cima alla lista dei rinforzi, formulata, in estate, dalla dirigenza per dare un qualcosa in più all’organico. Si tratta di un atleta esperto, che ha fiuto del gol ed ama mettersi sempre a disposizione dell’allenatore. Lo considero un lusso per la B”.