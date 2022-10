Messina, furgone prende fuoco sulla A20: lunghe code tra Brolo e Patti

14 Ottobre 2022 17:17

Le persone a bordo del mezzo sono riuscite a mettersi al riparo in tempo e non risultano feriti

Momenti di paura questo pomeriggio sulla A20 Messina-Palermo, quando un furgone ha preso fuoco mentre procedeva in direzione della città dello Stretto intorno alle ore 16.00. Il mezzo si è fermato sulla corsia di sinistra tra gli svincoli di Brolo e Patti, le persone a bordo sono riuscite in tempo ad allontanarsi. Nessuno è rimasto ferito.

La strada è stata momentaneamente interdetta al transito per l’intervento della Polstrada, dei Vigili del Fuoco e del carro attrezzi. Lunghe file si sono formate di conseguenza alle spalle del mezzo in fiamme e le forze dell’ordine sono al lavoro per la ripresa della circolazione stradale.