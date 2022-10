Messina, ritorna l’Executive Master Digital Marketing: previste 10 borse di studio

6 Ottobre 2022 12:33

Executive Master Digital Marketing, parte la II edizione: previste 10 borse di studio, una delle quali intitolata alla memoria di Aurora De Domenico, la quattordicenne messinese vittima di un incidente stradale nel 2019

Parte la II edizione dell’Executive Master in Digital Marketing. Dopo il successo dello scorso anno, che ha riscontrato il tutto esaurito in termini di partecipanti e il collocamento di studenti in importanti imprese del territorio, la Camera di commercio lancia la II edizione nella quale vengono confermate le 10 borse di studio per gli studenti meritevoli. “L’impegno dell’Ente camerale sul fronte della formazione in campo digitale è un caposaldo della nostra programmazione – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – in questo senso, l’Executive Master rappresenta un punto di svolta nel percorso già intrapreso e ben si inserisce nei programmi dell’Ente sui temi dell’alternanza scuola-lavoro e delle politiche attive del lavoro, che costituiscono uno dei principali campi di intervento del sistema camerale a supporto del mondo delle imprese. Per questo motivo, si è deciso anche quest’anno di aiutare 10 giovani meritevoli, mettendo a bando altrettante borse di studio a copertura totale del master”. Una delle quali sarà sempre intitolata alla memoria di Aurora De Domenico, la quattordicenne messinese vittima di un incidente stradale nel 2019.

“Il master è rivolto alle aziende che vogliono formare personale interno, agli operatori del settore che vogliono aggiornarsi e agli studenti che vogliono investire in questo mondo – dichiara il direttore del master, Walter D’Amario – le precedenti edizioni svolte in tutta Italia hanno visto la partecipazione di aziende nazionali e di professionisti del settore. Nella passata edizione, a Messina è stata registrata grande partecipazione e diversi studenti hanno trovato una collocazione lavorativa”. Presenti all’incontro di presentazione anche Alessandro Di Bella, titolare dell’agenzia che ha assunto uno degli studenti del master, che ha sottolineato come si tratti di percorsi formativi importanti e poco presenti sul territorio; insieme allo studente assunto, Letterio Sciliberto, che si è soffermato sull’acquisizione delle competenze apprese con il master e sulla sua esperienza.

Il master si rivolge alle aziende che vogliono formare personale interno per sviluppare la loro attività web; a operatori della comunicazione, del marketing e delle ricerche di mercato interessati ad acquisire le competenze necessarie a utilizzare i media digitali e i social media, nonché a gestire in modo efficace piani di comunicazione innovativi in grado di integrare media tradizionali e nuovi media; e a giovani laureati che vogliono formarsi in un settore dove il tasso di occupazione è a due cifre. Durante il master, della durata di 100 ore, saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing, gli strumenti, i social network, l’ecommerce il web&social reputation, le tecniche di storytelling e copywriter, video advertising e social tv, marketing e pubblicità ed ecommerce. “Alla fine del percorso – precisa la Segretaria Generale, Paola Sabella – è previsto uno stage in importanti imprese”. S’inizierà a gennaio 2023 e si terminerà nel mese di giugno del 2023. Le iscrizioni sono aperte fino all’esaurimento dei 25 posti previsti. Per informazioni: https://www.me.camcom.it/notizie/executive-master-digital-marketing-parte-ii-edizione.