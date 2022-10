Messina, scambio di culture grazie ad “Erasmus Plus”: dirigenti francesi visitano l’Istituto Caio Duilio

10 Ottobre 2022 14:48

Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Erasmus Plus”, coordinato dall’Istituto Superiore “Antonello” con il patrocinio del Miur e del “Ministère de l’Education Nationale” francese, una delegazione di dirigenti scolastici di licei tecnici e professionali d’oltralpe ha visitato, stamani, i locali dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio”. Il progetto, che prevede uno stage di formazione e scambio professionale a Messina e provincia, nasce dall’esigenza di individuare delle buone prassi formative attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze con colleghi e partner dell’educazione di altre realtà europee.

A fare gli onori di casa, il dirigente scolastico Daniela Pistorino che, insieme allo staff di presidenza ed il supporto dei docenti di navigazione e logistica, ha accolto i graditi ospiti che, nel corso della mattinata, hanno avuto modo di visitare i laboratori dell’istituto, riconosciuto a livello nazionale come eccellenza nel panorama dell’istruzione tecnica, e lo storico planetario. L’interessantissimo “tour” ha suscitato particolare curiosità negli ospiti francesi, che hanno voluto approfondire, con numerose domande, la conoscenza della prestigiosa realtà scolastica cittadina. Prima dei saluti, giunti al termine di un piccolo rinfresco, la promessa di rivedersi per stipulare dei protocolli d’intesa finalizzati a sviluppare, in partenariato con il “Caio Duilio”, progetti educativi nel settore dei trasporti e la logistica con alcuni licei tecnici e professionali francesi.