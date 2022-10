Messina, De Luca: “la strategia alle elezioni ha funzionato. Schifani? Sta violando le norme”

17 Ottobre 2022 11:16

Si è conclusa poco fa, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza del leader di “Sicilia Vera” e “Sud chiama Nord” Cateno De Luca sulla disamina dei dati elettorali delle elezioni regionali e nazionali sul “fenomeno Messina”. “Sapevamo – evidenza– che c’erano anomalie e che la verifica interna ci avrebbe dato ragione con l’elezione di Alessandro De Leo alle regionali confermato poi dal Tribunale messinese. Dall’analisi nostra, Sud chiama Nord è quasi al 57% come voto d’opinione omogeneo in tutta la Sicilia: la nostra strategia di comunicazione ha funzionato. Siamo soddisfatti, perchè la gente ha capito il nostro messaggio. Poi in questa provincia in maniera particolare, abbiamo raggiunto un consenso importante con Fiumedinisi miglior comune seppur io non ho cercato un voto, quindi ringrazio i cittadini del mio paese di origine. Adesso abbiamo nuove sfide: fare l’opposizione al governo Schifani in maniera seria, strutturaci e prepararci alle amministrative ed europee. E’ da molto tempo che Messina non esprime un parlamentare europeo”, rimarca De Luca.

L’ex sindaco parla anche del Governatore Schifani: “la possibilità di affidarsi ai capi di gabinetto per la gestione degli assessorati in attesa della formazione della giunta regionale è assolutamente fuori da ogni norma. Il comma 4 dell’articolo 3 in particolar modo chiarisce che fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori. È dunque il monarca Schifani che deve colmare il vuoto degli assessori. Senza poi tralasciare il fatto che la legge prevede che i capi di gabinetto nel momento in cui decade assessore che li ha nominati decadono automaticamente rimanendo a ricoprire il ruolo di dirigente. Quindi a questo punto stiamo assistendo ad una doppia violazione delle norme”, conclude De Luca.