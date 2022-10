7 Ottobre 2022 12:56

Messina, doppio intervento ai denti per De Luca: “per oggi non potrò parlare”

Mentre Cateno De Luca è impegnato con il governo di Liberazione della Sicilia, tanto che da oggi è possibile inoltrare le domande per candidarsi alla giunta guidata dall’ex sindaco di Messina, in mattinata è stato impegnato in un doppio intervento ai denti. Sul proprio profilo facebook, l’ex candidato alla presidenza della regione Sicilia, scrive: “per oggi non potrò parlare! Era ora”.