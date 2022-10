A Messina c’è già aria di Natale: Confcommercio al fianco del Comune su mercatini e non solo

27 Ottobre 2022 12:51

Confcommercio Messina pronta a scendere in campo al fianco del Comune. Picciotto: “ben vengano tutte quelle iniziative che possono dare una boccata d’aria al settore, siamo in sofferenza”

Confcommercio Messina pronta a scendere in campo a fianco dell’amministrazione comunale, al Sindaco Basile e all’Assessore Finocchiaro, con i quali il dialogo è costante, per l’organizzazione degli eventi collegati al Natale. “Anche quest’anno – spiega il presidente Carmelo Picciotto – la Confcommercio è pronta a dare il proprio contributo per “illuminare” il Natale Messinese. Stiamo studiando una serie di iniziative, dai mercatini di Natale alla promozione delle attività e dei pubblici esercizi del centro storico, per far sì di convogliare sulla città flussi provenienti anche dalla provincia e dalle province limitrofe. Messina deve tornare al centro del tessuto produttivo siciliano. Per farlo ben venga ogni tipo di iniziativa”.

“Siamo in sofferenza – prosegue Picciotto, che ribadisce la necessità di un tavolo permanente di confronto sulla crisi del settore – abbiamo bisogno di ossigeno!”. Intanto, nell’attesa del decreto aiuti che dovrebbe porre un freno ai tragici effetti del caro energia, si scaldano i motori in vista della manifestazione regionale di giorno 7 novembre a Palermo. “La provincia di Messina – conclude Picciotto – darà il suo contributo con l’organizzazione di alcuni pullman che parteciperanno alla manifestazione di Palermo e una serrata sul territorio della città. ovviamente valuteremo nei prossimi giorni le modalità e i tempi della protesta”.