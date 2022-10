Messina, dal 4 al 7 ottobre il “Battesimo del Mare” per le prime classi dell’Istituto Tecnico Nautico “Caio Duilio”

3 Ottobre 2022 11:42

Dal 4 al 7 ottobre, “Battesimo del mare” per le prime classi dell’Istituto Tecnico Nautico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina: la location scelta è la Rimessa a mare della scuola

Si svolgerà a partire da martedì 4 ottobre e fino a venerdì 7 la quattro giorni dedicata al “Battesimo del mare” per le prime classi dell’Istituto Tecnico Nautico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina. La location scelta per la tradizionale kermesse marinara sarà la Rimessa a mare della scuola sita in viale della Libertà (di fronte all’ex ospedale Margherita).

Parteciperanno alla manifestazione tutti gli allievi delle prime classi dell’istituto nautico e dell’indirizzo professionale “Pesca commerciale e produzioni ittiche” che, sotto la supervisione dei docenti di Educazione Fisica e di Attività marinaresche, si cimenteranno in vari giochi quali gare di corsa campestre, tiro alla fune e lezioni introduttive al mondo subacqueo a cura dell’esperto, dott. Giuseppe Pinci.

I docenti di navigazione, inoltre, svolgeranno lezioni teoriche e pratiche di voga (armare un’imbarcazione, elementi di voga nello Stretto). Al termine delle attività, a tutti i partecipanti alla manifestazione verranno consegnati gli “attestati di battesimo”.