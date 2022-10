Messina: avviso per richiesta tessera A.S.T. per diversamente abili | INFO

27 Ottobre 2022 15:29

Messina: avviso per richiesta tessera A.S.T. per diversamente abili – anno 2023/2024, le istanze da domani sino a venerdì 18 novembre 2022

A partire da domani, venerdì 28, fino al 18 novembre 2022, potranno essere presentate presso il Servizio Politiche Sociali le istanze da parte degli utenti diversamente abili e riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/1992, per usufruire del servizio trasporto gratuito extraurbano (AST) per l’anno 2023/2024, previsto dall’art. 16 L.R. 87/1981 e successive modifiche ed integrazioni. La documentazione da allegare consiste nel certificato sanitario che attesti l’accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 104/92; la documentazione che attesti il diritto all’accompagnatore; la ricevuta del versamento di euro 3,38 sul c. c. bancario n. 200002 intestato a A.S.T. Via Caduti Senza Croce n. 28 o, in alternativa, l’accredito sul codice IBAN IT11S010050460000000020002 con intestatario A.S.T. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; n. 1 foto formato tessera; e l’autocertificazione di residenza redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

É possibile ritirare il modello, con la documentazione da allegare, presso il Servizio Politiche Sociali, Piazza della Repubblica n. 40 – Palazzo Satellite – Messina, tutti i giorni, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30. Il modulo può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Messina.