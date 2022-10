21 Ottobre 2022 10:51

Messina: una delegazione di attivisti del Movimento 5 Stelle, accompagnati dalla deputata nazionale Angela Raffa, incontrerà a Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile

Sabato 22 ottobre alle ore 10 una delegazione di attivisti del Movimento 5 Stelle, accompagnati dalla deputata nazionale Angela Raffa, incontrerà a Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile per “un confronto, per presentare alcune proposte ed avviare, ferme le differenze politiche, un dialogo costruttivo per il bene della città e della provincia di Messina“.