Messina, attivo all’AOU “G. Martino” un ambulatorio dedicato alla sindrome da “long covid”

10 Ottobre 2022 11:52

Messina, il prof. Versace: “il Long Covid colpisce tra il 10 e il 30% delle persone

Seguire e trattare i pazienti che convivono con gli effetti collaterali del covid attraverso un ambulatorio dedicato. È stato attivato l’1Ottobre – piano terra del padiglione C dell’AOU “G. Martino” di Messina- l’ambulatorio per gestire la sindrome da “long covid”. Un’espressione, quest’ultima, riferita all’insieme di effetti collaterali e patologie che l’infezione da SARS-CoV-2 può determinare coinvolgendo più organi. Per tale motivo, l’UOSD di Medicina d’Urgenza dell’AOU “G. Martino”, diretta dal Dott. Antonio Giovanni Versace, ha attivato uno specifico percorso destinato a questi pazienti.

Attivo lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, all’ambulatorio si accede contattando il CUP dell’Area Metropolitana di Messina al numero 800 332277 o 0941 1898059.

“Si calcola che il Long Covid – spiega il Prof. Versace – colpisca tra il 10 e il 30% delle persone che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2, anche se asintomatica, ed è caratterizzato da oltre 200 sintomi che si protraggono per diversi mesi dalla guarigione”.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al seguente numero: 0902212161 o scrivere una mail a medicina.urgenza@polime.it.