Messina: al Palarescifina la competizione di tennistavolo Europe Cup

17 Ottobre 2022 13:26

Messina: da domani a giovedì 20 ottobre al Palarescifina la competizione continentale di tennistavolo Europe Cup

Presenti il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, è stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, la competizione continentale di tennistavolo Europe Cup, in programma al Palarescifina da domani, martedì 18, sino a giovedì 20. All’incontro con la stampa hanno preso parte Renato Di Napoli, presidente nazionale della FITeT; Paolo Puglisi, vicepresidente nazionale della FITeT; Alessandro Arcigli, delegato provinciale del Coni di Messina; Cristina Correnti, vicepresidente regionale del Coni; e l’ing. Davide Savasta. “Simili eventi, come già avvenuto poche settimane fa in occasione del campionato del mondo di tiro a volo, – ha dichiarato il Sindaco Basile – sono frutto di una perfetta sinergia tra le Istituzioni e le società organizzatrici, e consentono di avere visibilità non solo a livello agonistico, ma anche per il ritorno d’immagine che ne deriva per la città. Di ciò non possiamo che esserne fieri; questo è un altro esempio di sport virtuoso che serve anche ad aggregare e fare comunità”. L’Assessore Finocchiaro ha aggiunto che: “Ospitarvi oggi qui a Palazzo Zanca è un grande piacere anche in considerazione dei traguardi raggiunti che consentono di portare in alto il nome di Messina. Avere vinto due scudetti, due coppe Italia, due Supercoppe e un terzo posto nell’Europe Cup è un risultato prestigioso che gratifica la città e conferma l’ottimo lavoro svolto in questi anni”.

Nel gruppo A della competizione continentale la Top Spin Messina sfiderà davanti al suo pubblico gli austriaci del Panaceo Stockerau, l’Apuania Carrara e gli spagnoli dell’Arteal SD Compostela. Si comincia domani, martedì 18, alle ore 14.30, con Arteal SD Compostela-Apuania Carrara, ed alle 18.30 Top Spin MessinaEuCI-Panaceo Stockerau. Mercoledì 19, alle 14.30, Panaceo Stockerau-Arteal SD Compostela e alle 18.30 il derby italiano Top Spin Messina EuCI-Apuania Carrara. Nel terzo e conclusivo turno, giovedì 20, alle 14.30 Panaceo Stockerau-Apuania Carrara e alle 18.30 Top Spin Messina EuCI-Arteal SD Compostela. Da regolamento si qualificheranno alla fase successiva della Europe Cup, accedendo al tabellone ad eliminazione diretta, le prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti. Terze e quarte, invece, andranno in Europe Trophy, ad eccezione delle formazioni che sono già retrocesse dalla Champions League alla Europe Cup.