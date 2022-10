Messina: al Palacultura l’inaugurazione della 74ª Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica

16 Ottobre 2022 18:10

Il violinista Giuseppe Gibboni con la Nuova Orchestra da Camera ”Ferruccio Busoni” diretta dal M° Massimo Belli, inaugura la 74ª Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina

Sarà la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra, diretta dal M° Massimo Belli con solista d’eccezione il violinista Giuseppe Gibboni, trionfatore, nel 2021, del 56° Premio internazionale “Paganini” di Genova, ad inaugurare, Sabato 22 Ottobre alle ore 18 al Palacultura Antonello, la 74a Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina.

La programmazione – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Dott. Marcello Minasi – scaturisce dalla consapevolezza che la musica, specie in momento come quello che stiamo attraversando, di smarrimento e profonda inquietudine ed insicurezza, costituisce un fermo punto di riferimento ai più elevati valori di umanità e di arricchimento personale e sociale,

Presentiamo una Stagione particolarmente ambiziosa – ha dichiarato il direttore artistico Grazia Maria Spuria – mai come quest’anno la stagione trabocca, letteralmente, di grandi interpreti e compagini orchestrali. Una Stagione che coniuga tradizione e innovazione, con progetti multidisciplinari e multimediali e che spazia tra Musica, Teatro e Danza permettendo, nella sua ricca articolazione, non solo una offerta estremamente differenziata in grado di soddisfare le più diverse esigenze di pubblico e appassionati, ma anche di presentare quanto di nuovo emerge nel panorama nazionale ed internazionale. .

La Stagione 2022-23 dell’Accademia Filarmonica di Messina propone dal 22 Ottobre 2022 al 13 Maggio 2023 un calendario ricchissimo e variegato di 28 concerti, affidati ad alcuni fra i più grandi interpreti della scena internazionale, accanto ai giovani talenti emergenti. Oltre il già citato concerto di inaugurazione la Stagione prosegue Sabato 5 Novembre con un’altra stella del concertismo internazionale, il flautista Andrea Griminelli nella veste di direttore e solista dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia che proporrà un raffinato programma dal titolo Venezia e Napoli: scuole musicali a confronto.

Il 20 Novembre sul palco del Palacultura l’ Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, una delle realtà musicali più interessanti del panorama italiano, diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio, anima artistica del Festival di Brescia e Bergamo, direttore tra i più affermati in campo internazionale. Solista il famoso pianista Giuseppe Albanese.

Il 26 Novembre uno degli appuntamenti più attesi, lo spettacolo di musica e danza Preludes, con protagonista la famosissima ballerina Anbeta Toromani che danzerà con due fra i migliori ballerini del panorama della danza nazionale, noti ed amatissimi dal pubblico italiano: Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez. Al pianoforte l’affermata pianista russa Sofia Vasheruk.

Il 10 Dicembre il recital di Joe Hong Park, giovane pianista coreano vincitore, nel 2021, del 62° Concorso Pianistico Internazionale “F. Busoni” di Bolzano.

Altro attesissimo appuntamento Domenica 18 Dicembre con l’ultimo progetto di Danilo Rea dal titolo Take Zero incentrato sul grande patrimonio musicale delle canzoni d’autore italiane rivisitato in chiave jazz, Assieme a Danilo Rea e al suo pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alla batteria.

Immancabile il 26 Dicembre, l’ormai tradizionale Concerto Gospel natalizio affidato quest’anno a Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers. Il gruppo, famosissimo negli Stati Uniti, è considerato il miglior gruppo gospel dell’ultimo decennio.

Il 2023 si apre con il concerto, il 14 Gennaio, della Roma 3 Orchestra diretta da una delle più prestigiose bacchette italiane, il M° Pietro Borgonovo, con la partecipazione in qualità di solista del famoso violinista Gabriele Pieranunzi, attuale primo violino dell’orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli.

Il 28 Gennaio una formidabile formazione di eccezionali strumentisti per un programma d’eccezione. Sul palco del Palacultura il violinista Davide Alogna, il pianista Enrico Pace e il Quartetto EOS. I musicisti interpreteranno, in prima esecuzione a Messina, il bellissimo Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi di Ernest Chausson.

Il 4 Febbraio appuntamento con uno dei più rinomati pianisti italiani a livello internazionale, Paolo Restani che proporrà un programma dal titolo Da Eros a Thanatos percorrendo il Romanticismo e il Simbolismo.

l’11 Febbraio due artisti del calibro del pianista Francesco Nicolosi e dello scrittore e giornalista Stefano Valanzuolo presentano un programma di assoluta originalità dal titolo La Musica Miracolosa incentrato sulla drammatica storia del pianista polacco Wladyslaw Szpilman, raccontata anche nel bellissimo e pluripremiato film “Il Pianista” di Roman Polanski tratto dal romanzo autobiografico omonimo del grande pianista. Piccola curiosità, Wladyslaw Szpilman, una volta finita la guerra, riprese la sua carriera concertistica che lo portò a suonare anche a Messina per l’Accademia Filarmonica il 4 Marzo del 1964 presso l’Aula Magna dell’Università con il Quintetto di Varsavia.

Sabato 25 Febbraio altro attesissimo appuntamento con uno degli attori televisivi più noti del momento, Giorgio Marchesi, che interpreterà il celebre romanzo di Luigi Pirandello, il Fu Mattia Pascal con musiche appositamente composte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli

L’11 Marzo “La Leggenda del Pianista sull’Oceano” omaggio ad Ennio Morricone da parte di uno dei pionieri del jazz italiano: , trombettista e compositore noto, tra l’altro, per aver dato voce alla tromba che si ascolta nell’omonimo film. Il musicista abruzzese, che da tempo vive a New York, sarà protagonista dello spettacolo insieme al pianista Luca Ruggero Jacovella e al loro quintetto.

Il 18 Marzo l’appuntamento più atteso del Cartellone, per la prima volta a Messina il grande cantante Toquinho, leggenda vivente della musica brasiliana, che festeggia 50 anni di carriera e che, insieme alla cantante Camilla Faustino, renderà omaggio alla musica brasiliana d’autore.

Il 25 Marzo recital del grande pianista e didatta Pasquale Iannone che renderà omaggio a Sergei Rachmaninov di cui, nel 2023, ricorre il 150° anniversario della nascita e l’80° anniversario della morte.

Il 15 Aprile “Morricone Stories”, il personale omaggio in chiave jazz di Stefano Di Battista ad Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni.

Il 22 Aprile “Rosa la Cantatrice del Sud”, viaggio nella vita e nella musica di Rosa Balistreri, una pièce musicale per canto, voce recitante e chitarra che narra la storia della celebre cantante siciliana Rosa Balistreri con protagonista debora Troia che canta e cunta.

Il 29 Aprile il raffinato programma incentrato sui compositori romantici del pianista Gaetano Indaco, musicista molto conosciuto in città in quanto docente di pianoforte del Conservatorio Corelli.

Il 6 Maggio il duo formato da Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro, due grandi talenti italiani, vincitori come solisti di prestigiosi concorsi internazionali, che presentano alcuni capolavori del repertorio per violino e pianoforte.

Chiude la Stagione Concertistica il 13 Maggio il concerto celebrativo per i 20 anni del Teatro Annibale. Protagonista sarà il duo formato dal violoncellista, direttore d’orchestra e compositore Vito Paternoster con Pierluigi Camicia al pianoforte, due grandi artisti di fama internazionale in un programma di grande interesse musicale.

Di completamento la Rassegna “GIOVANI TALENTI” che si terrà di Giovedì alla Sala Laudamo con protagonisti tanti giovani ma già affermati musicisti del panorama nazionale e che prevede 8 appuntamenti

Il 10 Novembre Andrea Liotta alle percussioni, l’1 Dicembre il giovane soprano Amalia Santamaria accompagnata da Salvatore Messina al pianoforte, il 5 Gennaio Domenico & Andrea De Caro flauto e pianoforte, il 9 Marzo il duo di chitarre formato da Fabio Renda e Beniamino Trucco, il 30 Marzo il giovanissimo pianista Antonio Tommaso Nastasi, il 6 Aprile Hisho Percussion formato da Rika Ikeuchi & Gabriele Ruggeri, il 13 Aprile il quartetto a plettro Tetra Kordes, il 4 Maggio concerto del vincitore del premio Borgo in musica ed. 2022.

Il programma completo

STAGIONE CONCERTISTICA 2022/2023

Sabato 22 Ottobre ore 18 Palacultura Antonello

Inaugurazione Stagione Concertistica 2022/2023

Nuova Orchestra da Camera FERRUCCIO BUSONI

Massimo BELLI direttore

Giuseppe GIBBONI violino

(Vincitore 56° Premio Internazionale “Paganini” di Genova 2021)

Sabato 5 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

VENEZIA E NAPOLI: scuole musicali a confronto

ACCADEMIA DI SANTA SOFIA

Andrea GRIMINELLI direttore e flauto solista

Domenica 20 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

Mozart feat Britten

ORCHESTRA FILARMONICA DEL

FESTIVAL PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

Pier Carlo ORIZIO direttore

Giuseppe ALBANESE pianoforte

Sabato 26 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

PRELUDES danze per 3 al pianoforte

ANBETA TOROMANI ballerina

ALESSANDRO MACARIO, AMILCAR MORET GONZALES ballerini

SOFIA VASHERUK pianoforte

Sabato 10 Dicembre ore 18 Palacultura Antonello

Omaggio ad A. Skriabin nel 150° anniversario della nascita

JAE HONG PARK pianoforte

Primo premio 62° Concorso Pianistico Internazionale

“F. Busoni” di Bolzano (2021)

Domenica 18 Dicembre ore 18 Palacultura Antonello

TAKE ZERO

Il grande patrimonio della canzone italiana d’autore in chiave jazz

Danilo REA pianoforte

Massimo MORICONI contrabbasso

Alfredo GOLINO percussioni

Lunedì 26 Dicembre ore 18 Palacultura Antonello

Concerto di S. Stefano

AMERICAN CHRISTMAS GOSPEL

ERIC WADDELL & The Abundant Life Gospel Singers

Sabato 14 Gennaio ore 18 Palacultura Antonello

Der Titan

ROMA TRE ORCHESTRA

Pietro BORGONOVO direttore

Gabriele PIERANUNZI violino

Sabato 28 Gennaio ore 18 Palacultura Antonello

“Progetto Chausson”

DAVIDE ALOGNA violino

ENRICO PACE pianoforte

QUARTETTO EOS

Elia CHIESA, Giacomo DEL PAPA violini

Alessandro AQUI viola

Silvia ANCARANI violoncello

Sabato 4 Febbraio ore 18 Palacultura Antonello

Da Eros a Thanatos percorrendo il Romanticismo e il Simbolismo

PAOLO RESTANI pianoforte

Sabato 11 Febbraio ore 18 Palacultura Antonello

LA MUSICA MIRACOLOSA

Storia e leggenda di Wladyslaw Szpilman

Il pianista del ghetto di Varsavia

FRANCESCO NICOLOSI pianoforte

STEFANO VALANZUOLO narratore

Testi di STEFANO VALANZUOLO

Sabato 25 Febbraio ore 18 Palacultura Antonello

IL FU MATTIA PASCAL

dal romanzo di Luigi Pirandello

con GIORGIO MARCHESI attore

musiche scritte ed eseguite dal vivo da RAFFAELE TONINELLI

Sabato 11 Marzo ore 18 Palacultura Antonello

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO

CICCI SANTUCCI & LUCA R. JACOVELLA 5ET

Cicci SANTUCCI tromba, flicorno

Valentina ROSSI vocalist

Bruno ZOIA contrabbasso

Davide PENTASSUGLIA batteria

Luca Ruggero JACOVELLA pianoforte

Sabato 18 Marzo ore 18 Palacultura Antonello

TOQUINHO & CAMILLA FAUSTINO

50 anni di successi

TOQUINHO voce e chitarra

Camilla FAUSTINO voce

Mauro MARTINS batteria

Dudu PENZ basso

Sabato 25 Marzo ore 18 Palacultura Antonello

BUON COMPLEANNO RACH!

Omaggio a Sergej Rachmaninov nel 150° anniversario della nascita

PASQUALE IANNONE pianoforte

Sabato 15 Aprile ore 18 Palacultura Antonello

“Morricone Stories”

STEFANO DI BATTISTA QUARTET

Stefano DI BATTISTA sassofoni

Fred NARDIN pianoforte

Daniele SORRENTINO contrabbasso

André CECCARELLI percussioni

Sabato 22 Aprile ore 18 Palacultura Antonello

“ROSA LA CANTATRICE DEL SUD”

viaggio nella vita e nella musica di ROSA BALISTRERI

DEBORA TROÌA canta e cunta

TOBIA VACCARO chitarra

arrangiamenti a cura di MARIO MODESTINI

Sabato 29 Aprile ore 18 Palacultura Antonello

Il Pianoforte Romantico

GAETANO INDACO pianoforte

Sabato 6 Maggio ore 18 Palacultura Antonello

Dalla Norvegia alla Romania, dalla Francia alla Polonia:

la musica europea tra il XIX e il XX secolo

GENNARO CARDAROPOLI violino

ALBERTO FERRO pianoforte

Sabato 13 Maggio ore 18 Teatro Annibale di Francia

Concerto per il 20° Anniversario del Teatro Annibale di Francia

BUON COMPLEANNO RACH!

Omaggio a Sergei Rachmaninov nel150° anniversario della nascita

VITO PATERNOSTER violoncello

PIERLUIGI CAMICIA pianoforte

RASSEGNA GIOVANI TALENTI

Giovedì 10 Novembre ore 18 Sala Laudamo

ANDREA LIOTTA percussioni

3° Classificato Premio “L’Albero della Musica” Ed. 2022

Giovedì 1 Dicembre ore 18 Sala Laudamo

AMALIA SANTAMARIA soprano

SALVATORE MESSINA pianoforte

Giovedì 5 gennaio ore 18 Sala Laudamo

DUO DE CARO

Domenico DE CARO flauto

Andrea DE CARO pianoforte

Giovedì 9 Marzo ore 18 Sala Laudamo

DUO RENDA TRUCCO

Fabio RENDA chitarra

Beniamino TRUCCO chitarra

Giovedì 30 Marzo ore 18 Sala Laudamo

BUON COMPLEANNO RACH!

Omaggio a Sergei Rachmaninov nel150° anniversario della nascita

ANTONIO TOMMASO NASTASI pianoforte

Giovedì 6 Aprile ore 18 Sala Laudamo

HISHO PERCUSSION

Rika IKEUCHI vibrafono

Gabriele RUGGERI marimba

Giovedì 13 Aprile ore 18 Sala Laudamo

TETRA KORDES

Jona Giuseppe PATITÒ mandolino

Riccardo LO COCO mandolino

Francesco TRALONGO mandola

Domenico PECORARO chitarra

Giovedì 4 Maggio ore 18 Sala Laudamo

Concerto del Vincitore

Premio “Borgo in Musica” Ed. 2022