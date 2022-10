Messina: al Palacultura l’assemblea generale del progetto europeo Urbanite

26 Ottobre 2022 09:15

Progetto europeo Urbanite: oggi e domani al Palacultura di Messina i lavori della 2^ Assemblea Generale

Oggi, mercoledì 26 ottobre, e domani, giovedì 27, si terrà al Palacultura Antonello la seconda Assemblea Generale di Urbanite, il progetto di ricerca ed innovazione sostenuto e finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma comunitario “Horizon 2020”. Il Comune di Messina partecipa al progetto in qualità di città pilota, insieme alle città di Bilbao (ESP), Amsterdam (NL) ed Helsinki (FN); mentre per la parte di ricerca e sperimentazione tecnica, tra gli altri, ne fa parte Alma Digit, spin off dell’Università degli Studi di Messina. Il programma della due 2 giorni di studi, prevede oggi, alle ore 11, nella sala Palumbo, al secondo piano del Palacultura, un incontro, aperto alla stampa, cui prenderà parte per l’Amministrazione comunale l’Assessore Carlotta Previti.

Il network mira ad agevolare le Amministrazioni locali nella pianificazione di sistemi di mobilità urbana sostenibile attraverso la sperimentazione di soluzioni digitali nell’ambito delle linee guida sull’adozione di tecnologie dirompenti. L’adesione al progetto Urbanite ha reso possibile dotare la città di Messina di telecamere di ultima generazione utilizzabili, tra l’altro, per la registrazione dei livelli di traffico dei veicoli a motore.