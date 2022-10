Messina: a Palazzo dei Leoni la presentazione del libro di Rosangela Todaro

26 Ottobre 2022 15:49

“Dal passato al futuro del Pianeta. Informazioni, metodi, curiosità”, domani a Palazzo dei Leoni a Messina la presentazione del libro di Rosangela Todaro

Giovedì 27 ottobre alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, sarà presentato il volume di Rosangela Todaro “Dal passato al futuro del Pianeta. Informazioni, metodi, curiosità”. Dopo i saluti del Sindaco Metropolitano Federico Basile e della Dirigente del settore cultura avv. Anna Maria Tripodo, prenderanno il via i lavori, introdotti e coordinati dalla prof.ssa Marina Arena, associato di tecnica e Pianificazione urbanistica presso il dipartimento di ingegneria dell’Università di Messina, cui faranno seguito gli interventi di

– Rosangela Todaro, autrice del libro: Dal passato al futuro del pianeta”

– Dott. Giuseppe Bonura, ricercatore CNR: “Sostenibilità energetica ed ambientale, le attuali sfide della ricerca”

– ing. Gabriele Freni, docente ordinario di costruzioni idrauliche, marittime ed idrologia: “La sostenibilità nella progettazione e nella formazione ingegneristica”.

-Il liceo classico G. La Farina presenterà il progetto “Ricicliamoci”

-Il liceo classico F. Maurolico presenterà il progetto “EcoCity”

Interverrà la Prof.ssa Santa Schepis Presidente del club UNESCO di Messina. I lavori saranno conclusi dall’Avv. Anna Maria Tripodo.

Il tema affrontato, in un volume fluido e di facile lettura, a fronte dell’argomento certamente ostico, è quello dello sviluppo sostenibile, indispensabile per il futuro stesso del pianeta. L’autrice affronta in maniera chiara molti di quegli aspetti, che assai spesso vengono riscontrati nella vita di ogni giorno, quali il moltiplicarsi di quegli episodi di degrado ambientale e sociale registrati da qualche decennio in

tutto il mondo, legati direttamente o indirettamente al fattore antropico, che spingono a mettere in discussione il sistema economico dominante di tipo lineare, fondato sul consumismo e sul capitalismo. Gli impatti negativi come: il cambiamento climatico, le minacce alla biodiversità, la desertificazione, solo per citarne alcuni, stanno mettendo a rischio il Pianeta e di conseguenza la sopravvivenza stessa dell’intera umanità. Tutto ciò impone un radicale cambiamento da apportare ai paradigmi della crescita economica a livello mondiale, in tale contesto si inserisce il concetto di sviluppo sostenibile, quale modello di sviluppo alternativo, in grado di far fronte contestualmente, da una parte alle esigenze di crescita e benessere e dall’altra a quella di salvaguardia del nostro pianeta.