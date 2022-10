Messina, l’8 e il 9 ottobre tornano le piantine ABC per i bambini ospedalizzati | INFO e DETTAGLI

5 Ottobre 2022 17:21

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, presso Piazza Cairoli a Messina, tornano le piantine di ABC Amici dei Bimbi in Corsia

Tornano le giornate in piazza di ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’associazione di volontariato messinese che da tredici anni si impegna a rendere meno tristi le degenze dei bambini ricoverati presso il Policlinico di Messina. L’appuntamento è per sabato 8 ottobre e domenica 9 Ottobre (sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00, domenica dalle ore alle ore 10:00 alle ore 13:00) a piazza Cairoli a Messina. L’iniziativa consiste nella consegna di una piantina in cambio di un contributo economico finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di progetti destinati a migliorare gli ambienti e la degenza dei piccoli ricoverati nei Reparti Pediatrici del Policlinico di Messina.

I volontari ABC, inoltre, illustreranno le attività dell’associazione alle persone che interverranno e vorranno ricevere informazioni su come diventare volontario. L’obiettivo più importante è stato raggiunto con la realizzazione dell’Isola del Sorriso del maestro Silvio Irilli di Ospedali Dipinti; la sala d’attesa di Neuropsichiatria infantile e una parte dell’androne di ingresso del Policlinico sono stati trasformati nell’Isola del Sorriso, uno scenario con palme, vista mare, e tanti personaggi che si affacciano dai pilastri diventati bellissimi tronchi insieme all’immancabile mascotte di ABC e di Ospedali Dipinti per accogliere al meglio i bambini.

Il pronto soccorso pediatrico è diventato “l’Acquario in Corsia”, con delfini, tartarughe e pesci tropicali. Infine, la sala giochi del reparto di neuropsichiatria infantile è diventata uno strepitoso “bosco incantato”, donato interamente da ABC.

L’attività dell’Associazione Amici dei Bimbi in Corsia è andata avanti, pur con le cautele imposte, anche durante il periodo del lockdown. L’Associazione ha consegnato giochi e libri durante le feste natalizie e uova di Pasqua ai bimbi ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico e del Papardo e ha donato attrezzature per i ventilatori polmonari utilizzati in terapia intensiva.

Amici dei Bimbi in Corsia ha inoltre siglato importanti collaborazioni con altre associazioni di volontariato operanti nel territorio di Messina in modo da poter allargare l’utenza dei piccoli bambini ai quali poter donare un sorriso, anche al di fuori della realtà ospedaliera.

L’Associazione, ovviamente, non vuole fermarsi e proseguirà con i suoi progetti in favore dei bimbi ospedalizzati, rendendo altri locali dei reparti Pediatrici meno grigi e tristi, a tal proposito possiamo anticipare in anteprima che nei prossimi giorni verrà inaugurata un altra opera realizzata in sinergia con un’importante società.

Ciò, finora, è stato possibile e continuerà ad esserlo soprattutto grazie alla generosità di tanti messinesi che hanno compreso la “mission” di ABC. Appuntamento quindi per questo fine settimana a piazza Cairoli per rinnovare il rapporto di collaborazione e solidarietà che la Città ci ha sempre dimostrato.