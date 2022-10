Governo Meloni, Sgarbi e la confessione di Berlusconi: “sapevo sarebbe andata così”

14 Ottobre 2022 18:25

La rivelazione del critico d’arte commentando il foglietto di appunti presente sul banco di Berlusconi, in cui si leggevano parole come “supponente e arrogante” nei confronti di Giorgia Meloni

“Sapevo che diventando premier la coalizione di Centrodestra avrebbe preso un indirizzo non liberale”. Sarebbe stata questa la confidenza che Silvio Berlusconi avrebbe fatto privatamente con Vittorio Sgarbi. A svelarlo è stato il noto critico d’arte ai microfoni de L’Aria che Tira, in onda su La7, in seguito ad una domanda generale che la conduttrice Myrta Merlino aveva posto commentando in studio il foglio di appunti maneggiato in Senato dal leader di Forza Italia e sul quale erano presenti alcune accuse rivolte a Giorgia Meloni.

“Ho parlato con Berlusconi di Giorgia Meloni, ne aveva una considerazione molto alta sul piano politico ma con la consapevolezza che diventando premier avrebbe in qualche modo indirizzato la coalizione verso una destra non liberale”, ha affermato Sgarbi.