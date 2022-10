Meloni: “su presidenza Camere lavoriamo, non vedo problemi. Basta falsità”

11 Ottobre 2022 22:03

“Leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico”, ha ricordato Giorgia Meloni

“Sulla presidenza delle Camere stiamo lavorando, non vedo problemi”. E’ quanto afferma Giorgia Meloni, lasciando Montecitorio. “Sta andando molto bene”, ha aggiunto. “Leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico. State tranquilli che quando dovessimo avere un incarico non perderemo un minuto di tempo. Sono molto ottimista”. Il leader di Fratelli d’Italia si toglie qualche sassolino dalla scarpa, l’ennesimo contro una parte di stampa: “sento noti “giornalisti” dire scandalizzati che “Giorgia Meloni non è ancora riuscita a formare il Governo, mentre Draghi ci ha messo solo 10 giorni”. Vale la pena ricordare a questi professionisti dell’informazione che il Presidente della Repubblica non ha ancora dato l’incarico ad alcuno e nessuno può oggi formare un Governo. Se e quando riceveremo l’incarico, state tranquilli che non perderemo un minuto”.

“Giovedì sera ci sarà il nuovo presidente del Senato? Ci lavoriamo, ci lavoriamo. Noi lavoriamo per fare le cose in fretta. A chi scrive che siamo in ritardo e che Draghi ci ha messo di meno a fare il governo, dico che è curioso, non abbiamo l’incarico per fare il governo. Quando dovessimo avere l’incarico, vi garantisco che non perderemo un minuto. E questo vale anche per le presidenze delle Camere”, ha poi ribadito Meloni. E sul rapporto con gli alleati Lega e Forza Italia sulla formazione della squadra di ministri “non c’è alcuna tensione”, “vi garantisco che faremo bene e velocemente”.