7 Ottobre 2022 09:40

Meloni sul nuovo Governo: “politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”

“Si sta lavorando a un governo politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”, è quanto afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

“Un esecutivo- rimarca- che come chiesto dai cittadini porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd”, conclude Meloni.