Meloni: “la grandezza della libertà delle donne non è farsi chiamare capatrena”

25 Ottobre 2022 17:45

Le parole di Giorgia Meloni nell’intervento di replica alla Camera

“Io non avrò mai timore di parole franche, dirette e delle critiche anche molto decise, sono una persona che l’ha fatto in passato, non ho mai risparmiato nessuno e mai ho mancato di rispetto nei confronti dei miei avversari e non mi aspetto che le opposizioni oggi lo facciano con me. L’unica cosa che chiedo è di essere giudicata per quello che davvero dico, penso e faccio“. Così la premier Giorgia Meloni nell’intervento di replica alla Camera.

“Non mi risulta che abbiamo mai remato contro Next Generation Eu e Pnrr“. Così Giorgia Meloni.

“Ho sentito dire che vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani: le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?” . Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia.

“E’ vero che considero un’offesa che una donna debba rinunciare alla propria carriera per avere un bambino, ma considero un’offesa anche che una donna debba rinunciare ad avere un bambino. Ecco perché ho messo la natalità a centro“. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia.

“Ho sentito dire che consideriamo colpevoli i percettori del Reddito di cittadinanza. Non ho mai considerato il problema i percettori del Reddito, ho considerato a volte un problema una classe politica che si accontentava di tenere le persone in difficoltà in quella difficoltà pur di farci cassa elettorale. Occorre ragionare su un sistema che ha avuto dei problemi e non funziona. È notizia di ieri, un navigator fa in media non più di un colloquio di lavoro al giorno. Sono le risposte inadeguate il problema“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica alla Camera.

“Ho sentito tante discussioni su il presidente, il presidente… Non ho mai pensato che la grandezza della libertà delle donne fosse farsi chiamare capatrena. Sono punti di vista, priorità diverse“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera. “Ho parlato di natalità e famiglia – ha aggiunto – perché io penso che sia una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma credo anche che sia una sconfitta rinunciare a un bambino per lavorare”. “Sono una mamma e sono privilegiata, se è difficile per me mettere insieme tutto – ha sottolineato Meloni – mi chiedo quanto sia difficile per chi non ha i nostri privilegi. E quindi penso che le cose si debbano giudicare per il merito, poi magari abbiamo priorità diverse“.

“Il piano per l’Africa se c’è già stato forse non è lo stesso che ho in mente io: parlo con molte associazioni di migranti e neanche loro vogliono andarsene da casa loro. Il discorso sulla fuga dei cervelli deve valere anche per loro“. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia, rispondendo ad Aboubakar Soumahoro.

”Io chiedo libertà totale, io sono una privilegiata. Io sono una madre e sono una privilegiata… E se è così difficile per me mettere tutto insieme, ancora più mi rendo conto di quanto sia difficile per tutti gli altri che non hanno i nostri privilegi...”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento di replica alla Camera.

“La criminalità mafiosa si combatte colpendo i proventi delle attività illecite, oggi la frontiera è togliere ai clan” le risorse e i beni “e fare in modo che la villa del boss diventi la stazione dei carabinieri o una scuola. Oggi in gran parte” questi beni “non sono utilizzabili: spero ci si possa lavorare insieme. Spero che anche sul carcere ostativo ci si voglia dare una mano. Non è un tema di retorica quello della lotta a mafie ma va affrontato con temi concreti“. Lo afferma Giorgia Meloni.

“Non sara’ magari che il racconto che e’ stato fatto su di noi e quello in cui credevamo e’ stato forzato nel tentativo disperato di costruire l’immagine del mostro? E poi si dice che il mostro ha fatto una giravolta… Noi non siamo persone abituate a fare giravolte“. Cosi’ il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di replica alla Camera riferendosi alla posizione espressa sul posizionamento in Europa del governo. “L’Europa dovrebbe fare meno e fare meglio”, osserva Meloni, “non faccia Bruxelles quello che si deve occupare Roma“.

“Io non devo fare nessuna scelta” in Europa: “La mia scelta è sempre e solo difendere l’interesse italiano, non farò mai la cheerleader di nessuno“. Così Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera.