Melito di Porto Salvo: sequestrati dai Nas 80 chili di insaccati e 50 uova privi di rintracciabilità

19 Ottobre 2022 13:28

Controlli dei Carabinieri Nas nel reggino in materia di contaminazione da listeria

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, nell’ambito di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute in materia di contaminazione da listeria, hanno riscontrato irregolarità, a seguito di controlli ispettivi presso varie attività commerciali, in particolare:

Riscontrate inottemperanze relative al mancato aggiornamento delle schede di autocontrollo e l’omessa predisposizione di procedure finalizzate alla ricerca delle contaminazioni batteriche, presso due salumifici siti a Palmi e a Melito di Porto Salvo. In quest’ultimo caso, i militari hanno altresì sottoposto a sequestro amministrativo 80 kg. di insaccati e 50 uova di gallina privi di indicazioni relative alla rintracciabilità.

Il valore complessivo degli alimenti sottoposti a vincolo, ammonta a circa 2.000 euro, mentre sono state contestate sanzioni amministrative fino a 5.500 euro.