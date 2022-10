Mediterranean Cup di Vela a Reggio Calabria: questa mattina pulizia della spiaggia da parte di studenti e volontari | FOTO E INTERVISTA

29 Ottobre 2022 12:32

Reggio Calabria ospiterà la 36esima edizione della Mediterranean Cup dal 29 ottobre all’1 novembre

In occasione della 36esima edizione della Mediterranean Cup che si svolgerà a Reggio Calabria dal 29 ottobre all’1 novembre, questa mattina si sono svolte le operazioni di pulizia della spiaggia nella porzione di cui la Mediterranean Cup usufruirà per il corso della manifestazione sportiva. A partecipare alla giornata ecologica con guanti e paletta alla mano, sono stati gli studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria insieme a diverse squadre sportive tra cui gli scout del mare con il gruppo “Stella Polare”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con Teknoservice, Legambiante sez. RC, One Ocean Foundation e Federazione Italiana Vela.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Valentina Colella, Presidente della Federazione Vela di Calabria e Basilicata ha affermato che “la promozione del rispetto del territorio e del litorale ma soprattutto della città, è fondamentale come segno di accoglienza calorosa a quanti in questi giorni saranno a Reggio Calabria da tutta Italia e dall’Estero perchè questo primo segno è un momento di ospitalità per chi arriva. La scommessa che stiamo facendo è che oggi è pulito e quando andrà via l’attività sportiva, sarà ugualmente pulito perchè questo è quanto lo sport deve alla nostra città” sono presenti due classi del Liceo Scientifico del Leonardo Da Vinci e gli scout del mare con il gruppo Stella Polare“.