Mediterranean Cup di Vela a Reggio Calabria: il calendario degli eventi in programma

28 Ottobre 2022 22:43

Il calendario degli eventi della Mediterranean Cup di Vela a Reggio Calabria

Dal 29 ottobre all’1 novembre Reggio Calabria ospiterà la 36esima edizione della Mediterranean Cup, ideata con lungimiranza dai soci fondatori del Circolo Velico, la gara internazionale della classe Optimist nel campo più suggestivo della Calabria: lo Stretto e, più precisamente, lo specchio d’acqua antistante l’Arena Ciccio Franco Dopo lo stop forzato, causa Covid, la manifestazione sportiva, organizzata dalla New Sport Academy A.S.D. in collaborazione con la Federazione Italiana Vela ed il Circolo Velico e patrocinata dalla Regione Calabria – Sezione Turismo – Calabria Straordinaria, torna più bella che mai con un occhio di riguardo ai velisti e l’altro rivolto, invece, al turismo ed alla promozione del territorio.

Il calendario degli eventi della Mediterranean Cup 2022

Come anticipato, sport e ambiente saranno i due pilastri della 36° edizione della Mediterranean Cup. Per questo motivo l’organizzazione ha deciso di partire nel migliore dei modi mostrando, alla città ed ai partecipanti provenienti dalle diverse Regioni d’Italia e non solo, le buone pratiche da mettere in atto per un comportamento ecosostenibile

La vela ecosostenibile: appuntamento per la pulizia della spiaggia

Sabato 29 ottobre dalle ore 9:00 alle 12:30 guanti e paletta alla mano per la giornata ecologica che avrà luogo sul lungomare Falcomatà, nella porzione di spiaggia di cui la Mediterranean Cup usufruirà per il corso della manifestazione sportiva. L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con Teknoservice, Legambiante sez. RC, One Ocean Foundation e Federazione Italiana Vela, vedrà la partecipazione degli studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, insieme a diverse squadre sportive, sono i benvenuti anche coloro i quali vorranno offrire il loro aiuto per la causa.

Inaugurazione del Mediterranean Village

Domenica 30 ottobre si parte alle ore 09:00 con l’accreditamento degli atleti presso le segreterie collocate all’interno del “villaggio” allestito in occasione della Mediterranean Cup 2022. Contestualmente all’iscrizione avverrà la consegna dei gadget offerti dagli sponsor (LoveBoat – Farmac’è – Mami – Unieuro – Velandocharter – Numero uno -Talmone – Mangiatorella – Tripodi – Spartivento). La giornata prosegue, poi, con l’appuntamento delle 10.00, la cerimonia di inaugurazione del “Mediterranean Cup Village” sul lungomare di Reggio Calabria, alla presenza di numerosi ospiti illustri. Protagoniste degli stand che animeranno il cuore della città saranno le aziende calabresi che hanno scelto di sposare l’eventi New Sport Academy A.S.D., tra cui:

GAL, che si occuperà della degustazione di prodotti tipici;

Tedesco che farà degustare il suo amaro Numero Uno;

LoveBoat che intratterrà i presenti con una dimostrazione di come i robot dotati di intelligenza artificiale sono in grado di pulire corsi d’acqua e spiagge;

ASI CALABRIA, lezioni di pilates e indoor cycling;

Virtual Game, attività di sporting virtuale.

Alle 10.30 partirà la diretta della manifestazione sportiva a cura di radio Touring, Progetto 5. Alle 11.00 presso il “Mediterranean Cup Village” si terrà una lezione di Pilates fusion a cura di Irene Tripodi. Alle 12:00 tutti pronti per la partenza della prima prova delle regate veliche, nello specchio d’acqua antistante l’Arena Ciccio Franco e osservabile dal lungomare Falcomatà. Alle 16.00 è previsto, invece, il rientro in acqua dei regatanti e di tutto il personale impegnato durante la regata velica. Alle 19.00 appuntamento per la cena offerta dalla New Sport Academy a tutti i partecipanti in convenzione con la Luna ribelle e Via Veneto.

Regate veliche e sorteggio di Halloween

Il 31 ottobre si parte alle ore 10.00 con l’apertura del “Mediterranean Cup Village”. Alle ore 10.20, invece, inizierà la diretta a cura di radio Touring. Progetto 5. Alle 10.30 al via la degustazione di prodotti tipici a cura di GAL Regione Calabria, Azienda Tedesco – Amaro numero uno e Delizie della natura. Alle 11.00 partiranno le regate veliche antistanti il lungomare Falcomatà. Alle 17.00, al termine della regata, presso il Mediterranean Village si svolgerà il sorteggio di Halloween per i piccoli regatanti, con diversi premi offerti da: Dal mare, The Chilipepper e One ocean foundation. Alle 19.00 appuntamento per la cena.

Ultime regate e la premiazione

L’1 novembre la giornata inizia alle ore 10:00 con l’apertura del “Mediterranean Cup Village”. Contestualmente si terrà la lezione di Indoor Cycling a cura di Anna Borghi. Alle 10.30 appuntamento per la partenza delle regate veliche antistanti il Lungomare di Reggio Calabria. Il rientro degli atleti è previsto per le ore 15.00 con la merenda offerta da MAMI a tutti i regatanti. A seguire premiazione dei vincitori della 36esima edizione della Mediterranean Cup.