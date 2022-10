Mediaset chiude “Fuori dal coro”, il programma di Rete 4 di Mario Giordano

22 Ottobre 2022 23:19

Mediaset chiude anticipatamente “Fuori dal coro” di Mario Giordano, giunto alla sua quinta edizione

Brutte notizie per il giornalista Mario Giordano: Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente “Fuori dal coro”, trasmissione di Rete 4 giunta alla sua quinta edizione che si occupa di politica, cronaca ed attualità. Pare che la tv fondata da Silvio Berlusconi non avrebbe intenzione di proseguire con la sua messa in onda.

Da rimarcare che, per il momento, Mediaset ha deciso una chiusura anticipata, con l’ultima puntata trasmessa il prossimo 15 novembre, anziché il 13 dicembre.