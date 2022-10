Masterclass con il maestro Silvio Relandini per i ragazzi del liceo musicale di Cinquefrondi

18 Ottobre 2022 17:53

Il 24 e 25 ottobre 2022 il Maestro Silvio Relandini terrà una Masterclass per gli studenti del liceo musicale di Cinquefrondi “G. Rechichi”

Il genio creativo del Maestro Silvio Relandini, torna a sorprendere i ragazzi del liceo musicale di Cinquefrondi “G.Rechichi” nei giorni 24 e 25 ottobre 2022. La masterclass, in continuità con quella dello scorso anno, sarà questa volta orientata su un laboratorio pratico, una full immersion di 8 ore sulle tematiche del campionamento. Il maestro Relandini, che dal 1995 tiene regolarmente corsi e seminari in tutta Italia, è da anni impegnato nella ricerca didattica sull’inserimento di tecnologie informatiche di supporto presso tutte le istituzioni formative.

Tra le altre attività da sound designer affermato, è per questo motivo divenuto, responsabile educational per l’Italia di Steinberg (società leader mondiale per i software musicali) e per la Sibelius. Sicuramente una ulteriore possibilità di crescita e di ampliamento del sapere per i ragazzi del liceo musicale. È bene sottolineare che lo sviluppo del potenziale creativo degli alunni è uno dei temi centrali della pedagogia contemporanea: anche misurarsi con i grandi nomi del settore delle tecnologie sollecita difatti gli alunni a lavorare proprio sulla creatività, a sviluppare il loro pensiero critico, a trovare soluzioni per essere, ancora una volta, studenti ed artisti originali.

Non in ultimo, un plauso va alla Dirigente Francesca Maria Morabito, professionista instancabile e motore trainante del liceo Rechichi, che da sempre sa approssimarsi con dedizione a tutti i ragazzi ed ai loro bisogni, accogliendo con grande entusiasmo le proposte che contribuiscono all’ampliamento del loro bagaglio formativo, culturale ed umano.