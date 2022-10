Masella, entusiasmo dopo l’arrivo di Don Zampaglione: weekend ricco di iniziative | FOTO

3 Ottobre 2022 15:00

Tornei di calcio, laboratori e momenti di convivialità: tutti felici a Masella dopo l’arrivo di Don Zampaglione

di Claudia Pugliese – Weekend ricco d’iniziative a Masella: l’entusiasmo e la voglia di fare di Don Giovanni Zampaglione sono inarrestabili e travolgenti, già in tre settimane il neo parroco è riuscito a coinvolgere tutti. Sabato pomeriggio l’associazione culturale Vincenzo Luca Romeo, in collaborazione con la parrocchia Santi Cosma e Damiano di Masella, le scuole calcio del comprensorio A.S.D. Calcistica S. Spinella, Polisportiva Dilettantistica Gi.A.Re, A.S.D. Saline Joniche Calcio e il Consorzio Macramè con Spazio Rizoma hanno organizzato il “V Memorial Vincenzo Luca Romeo”, perché il calcio unisce e ci aiuta a ricordare e omaggiare chi non c’è più. I bambini e ragazzi che hanno partecipato al torneo hanno vissuto un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia.

La solenne celebrazione eucaristica domenicale ha visto protagonisti tutti i bambini, i ragazzi e gli insegnanti della borgata, che hanno partecipato nei vari momenti liturgici, concludendosi con la benedizione degli zainetti. A seguire, alcuni membri del CSI hanno allietato i bambini facendoli giocare nel campetto parrocchiale e le mamme assieme alle catechiste hanno preparato un aperitivo e dei dolcini per far festa. Nel pomeriggio della domenica, l’associazione Vin.Ce.Ro e la parrocchia hanno organizzato un laboratorio creativo, per omaggiare i nonni nel giorno della loro festa, a conclusione diversi giochi hanno animato i bambini nel salone parrocchiale.