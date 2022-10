Forte maltempo in Sicilia: colpita violentemente Trapani, città allagata | FOTO

13 Ottobre 2022 11:32

Forte maltempo e allagamenti a Trapani: traffico bloccato sull’A29Dir/A “Diramazione per Birgi”

Il maltempo sta flagellando in queste ore il Sud Italia, le principali criticità si registrano in Sicilia, dove soltanto stamani tra le 08:00 e le 11:00 sono caduti ben 80mm di pioggia a Trapani Fontanasalsa, 72mm a Trapani Fulgatore, 48mm a Calatafimi e Porto Palo di Menfi, 41mm a Salemi, 33mm a Sciacca, 30mm a Marsala. Dall’inizio dell’autunno è già la quarta volta che i nubifragi colpiscono Trapani e la Sicilia occidentale in modo così violento.

Sull’A29Dir/A “Diramazione per Birgi” il traffico è provvisoriamente bloccato per 7 chiloetri, a Trapani, per allagamento delle carreggiate. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Il maltempo si sta estendendo verso est nel resto dell’isola, colpendo in questi minuti Sciacca e l’hinterland occidentale di Palermo. Nel corso della mattinata il fronte temporalesco arriverà su Agrigento, mentre un altro intenso groppo temporalesco sta colpendo le isole Eolie ed è in procinto di raggiungere la Calabria.