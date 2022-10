Maltempo, paura a Milazzo: forte vento fa volare i gazebo del mercatino

13 Ottobre 2022 16:30

Ambulanti costretti a smontare le bancarelle per evitare ulteriori danni

Forte maltempo si è abbattuto oggi in Sicilia, provocando danni anche in provincia di Messina. A Milazzo, in maniera particolare, ha recato non pochi problemi l’intensità del vento e ne è una testimonianza quanto avvenuto questa mattina nell’area del tradizionale mercato del giovedì. Gli ambulanti presenti, infatti, sono stati colti alla sprovvista dalle forti raffiche ed hanno avuto parecchio da fare per mettere in sicurezza le proprie bancarelle.

Come si può notare dalla foto in copertina all’articolo, alcuni gazebo sono stati sbalzati via dal vento. Pochi danni si registrano a cose e merce in vendita, mentre nessuno è rimasto ferito. Molti ambulanti, per evitare pericoli maggiori, hanno messo al riparo le proprie bancarelle smontando e rinunciando alla mattinata di lavoro.