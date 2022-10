Maltempo, Calabria tirrenica in ginocchio: alluvione a Tortora | FOTO e VIDEO

13 Ottobre 2022 23:44

Alluvione nella notte a Tortora in provincia di Cosenza: situazione critica

Situazione critica per il maltempo che sta colpendo la Calabria nella notte. Un forte temporale sta colpendo Cosenza e tutta la provincia silana, con nubifragi particolarmente intensi nella Valle del Crati e sulla Catena Costiera. Più a Nord, al confine con la Basilicata, una vera e propria alluvione ha colpito il centro di Tortora, letteralmente devastato dalla furia di acqua e fango.

Il maltempo ha colpito tutta la Regione, ma nel cosentino si registrano quantitativi pluviometrici eccezionali: 163mm a Tortora, 98mm a San Sosti, 74mm a Laino Borgo e 72mm a Roseto Capo Spulico le località più colpite.

Forti piogge nella zona di Maratea (Potenza). In corso numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi e per un movimento franoso che ha interrotto la SS 18 Tirrenica all’altezza del km 239.