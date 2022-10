Magorno (IV): “sì allo sblocco del rigassificatore di Gioia Tauro”

27 Ottobre 2022 15:15

Magorno: “l’idea di sbloccare il rigassificatore di Gioia Tauro è importantissima per la Calabria”

“L’idea di sbloccare il rigassificatore di Gioia Tauro è importantissima per la Calabria. Si tratterebbe di una forte risposta per realizzare l’indipendenza energetica e, allo stesso tempo, di una di quelle azioni che servono per il rilancio del Sud”. E’ quanto scrive su Facebook il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno.

Ieri il presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nel suo discorso di replica al Senato, aveva accennato allo sblocco dell’iter per il rigassificatore di Gioia Tauro.