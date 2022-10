Tonno Callipo Volley, presentate le nuove maglie per la stagione 2022/2023 | FOTO

5 Ottobre 2022 12:18

La prima divisa è di colore giallo, nera la seconda maglia, il libero vestirà d’azzurro

Le nuove divise da gioco che gli atleti della Tonno Callipo Calabria Volley indosseranno durante la stagione agonistica 2022/2023 a partire dal prossimo weekend, giorno del debutto nel Campionato di Serie A2 (in trasferta contro Lagonegro), si caratterizzano per essere il risultato di un equilibrato mix tra tradizione e innovazione. Radici solide quelle che la Società del Presidente Pippo Callipo ha fatto crescere nel corso dei suoi trent’anni di attività e, al contempo, spiccata dinamicità di pensiero con cui proiettarsi alle sfide del futuro. Il progetto grafico curato da Zeus Sport (sponsor tecnico fino al 2024) è la perfetta sintesi di questi due concetti la cui fusione codifica la carica e la grinta con cui il Club vuole affrontare la nuova avventura sportiva.

Le divise sono state realizzate in tre differenti varianti colore: la prima maglia è di colore giallo, la seconda è di colore nero, mentre quella di color azzurro è la maglia dedicata al libero. Dai toni decisi, il design delle maglie gara si caratterizza, infatti, per il notevole impatto visivo con i colori classici rivisti attraverso una chiave moderna e aggressiva. Il kit gara Home, di colore giallo, è realizzato in polielastane bielastico con vestibilità a corpo, e presenta una grafica stampata in sublimatico nei classici colori sociali, con effetto tigrato sulle maniche.

Stesso template, materiale e vestibilità per la divisa gara Away che presenta però una base nera, con le striature sulle maniche di colore rosso. Particolare è la divisa del Libero, che si caratterizza per una texture stampata di colore azzurro e giallo con un chiaro richiamo ad elementi marini, pensata in onore del main sponsor della squadra, la “Giacinto Callipo Conserve Alimentari” detentrice del marchio Tonno Callipo e azienda leader nel mercato del tonno e delle conserve ittiche.

Completa la collezione 2022/23 la maglia Pre-gara che gli atleti indosseranno durante il riscaldamento che precede la partita, di un bianco elegante sempre striata di rosso sulle spalle. Il tessuto elasticizzato favorisce la massima estensibilità del capo in grado di seguire con estrema naturalezza i movimenti del corpo in gara. In occasione del vernissage della stagione, sul taraflex del Palasport di Villa D’Agri in terra lucana, la formazione vibonese giocherà con il Kit da trasferta di colore nero.