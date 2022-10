Made in Calabria: la tv delle eccellenze

2 Ottobre 2022 19:30

Made in Calabria, è l’unica emittente televisiva della Calabria che trasmette su Roma Capitale e la sua provincia

È la TV delle eccellenze calabresi che avvicina la più grande comunità di calabresi su Roma Capitale alle proprie origini, valorizzando le bellezze del territorio ed i prodotti identitari. La tv trasmette da Reggio Calabria, dal centro del Mediterraneo, sulla Capitale canale 79 del digitale terrestre approdando sul Mux digitale di RaiWay. Made in Calabria, è l’unica emittente televisiva della Calabria che trasmette su Roma Capitale e la sua provincia. Una imponente operazione editoriale messa in campo dall’editore del gruppo radiotelevisivo GS Channel, Franco Recupero. Essendo innamorato della propria Calabria ha fortemente voluto avvicinare la Calabria alla più grande comunità di calabresi nella città metropolitana di Roma attraverso l’emittente televisiva centrando perfettamente l’obiettivo. E’ già dal 17 giugno 2022, dal passaggio del DVB-T2 per la regione Lazio, che l’emittente è presente sul canale 79, il progetto nasce già nel 2018 quando la Tv Made in Calabria era già attiva su Roma sul canale 643. Un impegno economico aziendale non indifferente, intrapreso con le sole forze aziendali e la capacità imprenditoriale dell’editore, senza alcun finanziamento da parte di movimenti politici.

Il piano editoriale di Made in Calabria, vuole raccontare tutto quello che sono le tradizioni, i prodotti agroalimentari e soprattutto valorizzare, in ottica turistica, i territori dalla straordinaria bellezza paesaggistica, naturalistica, archeologica ed enogastronomica.

La valorizzazione del territorio rappresenta il cuore pulsante di questa emittente televisiva, che non vuole fare solo una descrizione accademica di prodotti e luoghi del territorio, ma vuole trasmettere quelle che sono le emozioni di tutti i protagonisti di questi splendidi luoghi. Una terra baciata dal sole e dal mare, con quasi 800 Km di coste bagnate dalle acque cristalline dei mari Jonio, Tirreno e Stretto di Messina, e l’imponenza selvaggia e affascinante della montagna, con i parchi nazionali presenti sul territorio calabrese dal Pollino all’Aspromonte. Le numerose aree archeologiche, ricche di storia e fascino, raccontano le origini della Calabria e la prosperità antica della Magna Grecia. La testimonianza dei più famosi Bronzi di Riace, conosciuti ed invidiati da tutto il mondo, custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. I prodotti tipici della regione Calabria rappresentano i valori identitari di una terra ricca di profumi e sapori, con 16 marchi Dop e Igp su rinomate e apprezzate bontà enogastronomiche. Un ricco patrimonio agroalimentare con tipicità uniche al mondo.

Sotto l’aspetto commerciale, con la divulgazione attraverso il marketing pubblicitario, si vuole dare spazio alla vasta rete di aziende produttrici e di commercio presenti sul territorio calabrese, attraverso una vetrina fuori regione, incentivando l’esportazione e la vendita on-line su una piazza, quella della capitale, sede delle istituzioni nazionali ed internazionali, economicamente vantaggiosa per un progetto di espansione dell’impresa. Oltre ai tanti conterranei e non, che su Roma, contribuiscono economicamente con le proprie attività commerciali. Ma nel piano editoriale c’è anche la valorizzazione di quegli uomini e quelle donne calabresi che vivono nella città di Roma o che si trovano per lavoro, studio o motivi diversi nella capitale e che rappresentano le eccellenze fuori regione, che danno il proprio contributo alla comunità, in campo sociale, politico, sanitario. Anche qui Made in Calabria darà voce proprio a loro. Tra gli obiettivi di questa emittente, quello di catturare telespettatori di tutte le fasce di età, i programmi che hanno un legame con il territorio, infatti, sono molto richiesti e seguiti. Ricevere le telefonate dalla città metropolitana di Roma di telespettatori che si congratulano è una immensa soddisfazione per il gruppo editoriale. Il canale 79 di Roma raggiunge circa 4.200.000 utenti, di cui oltre 800.000 di origini calabresi. Riscontro ottenuto anche da chi vuole intraprendere in partnership una collaborazione per la realizzazione di programmi, dai conduttori radiofonici e televisivi, all’intrattenimento e a contenitori politici e culturali. L’obiettivo è quello di continuare sulla strada già intrapresa e dare sempre più voce ai protagonisti di questa terra, descrivere sempre più bellezze del territorio e le eccellenze ma nello stesso tempo creare temi e dibattiti su quelle che sono le criticità, con la passione e 1’orgoglio che ha sempre contraddistinto questa emittente.