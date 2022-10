Reggio Calabria tifa per Lorenzo Sciacca: a 8 anni rappresenterà la Calabria nel Campionato Italiano di Kart per Regioni

26 Ottobre 2022 11:24

Dopo gli straordinari risultati ottenuti correndo sotto età nel Campionato Italiano di Kart, il talentino reggino è stato chiamato a rappresentare la Calabria nella categoria 60 Mini del prestigioso Campionato Nazionale per Regioni che si terrà a Corridonia nel weekend

Prosegue l’ascesa nel panorama kartistico italiano del baby talento calabrese Lorenzo Sciacca che, pur correndo abbondantemente sotto età, si è fatto notare al debutto, con un anno d’anticipo, nella categoria 60 MINI del Campionato Italiano Aci Karting riuscendo a centrare l’ingresso in finale in ogni tappa e ottenendo un decimo posto, nella tappa sul Kartodromo Val Vibrata (Teramo), come miglior risultato stagionale. Nella stessa categoria ha chiuso invece al secondo posto della classifica il Campionato Interregionale Calabria-Basilicata, pur avendo dovuto saltare le due gare del primo round.

Gli ottimi risultati raccolti a livello nazionale non sono passati inosservati, tanto che il giovanissimo pilota regino è stato chiamato a rappresentare la Calabria per la categoria 60 MINI nella 37ª edizione del prestigioso Campionato Italiano di Kart per Regioni che si terrà a Corridonia, in provincia di Macerata, sul Circuito Cogiskart dal 28 al 30 ottobre 2022.

Anche in questo caso, come accaduto per tutta la stagione, con i suoi 8 anni, Lorenzo sarà uno dei driver più giovani a prendere parte all’evento che vede la partecipazione di quasi 122 piloti in rappresentanza di 12 regioni. Come già dimostrato nelle altre gare affrontate quest’anno, la differenza d’età non sembra però essere un problema per il talento calabrese classe 2014 che è da sempre abituato a correre contro avversari di due/tre anni più grandi. Si tratta infatti di una situazione non nuova per il baby-driver reggino che, grazie a quanto ha fatto vedere in pista fin dagli esordi, ha ricevuto in via straordinaria con un anno di anticipo la licenza sportiva da ACI Sport per il salto di categoria.