Lorenzo Fontana eletto Presidente della Camera: Centrodestra compatto

14 Ottobre 2022 12:08

E’ l’esponente della Lega, Lorenzo Fontana, il presidente della Camera

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Il candidato del centrodestra ed esponente leghista ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione ed è stato eletto con 222 voti. Seguono Guerra con 77, De Raho con 52 e Richetti 22. Le schede nulle sono 11, le bianche 6 e i voti dispersi 2. Immediati gli applausi dai banchi del centrodestra.

Chi è Lorenzo Fontana

Lorenzo Fontana è il presidente della Camera per la diciannovesima legislatura, terza carica dello Stato dopo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato, Ignazio La Russa, eletto ieri. Veronese, laureato in Scienze politiche, storia e filosofia, è un leghista della prima ora (nel 2002, a soli 22 anni, divenne vice-coordinatore federale del Movimento Giovani Padani) è considerato uno dell’ala più conservatrice del proprio partito, e tra i più vicini al segretario Matteo Salvini. Nel primo anno della scorsa legislatura, durante il cosiddetto governo giallo-verde, ha ricoperto l’incarico di ministro della Famiglia e delle disabilità. Dal 2009 è eletto nel Parlamento Europeo, dove è riconfermato alle elezioni del 2014, prima di passare alla Camera dei Deputati, inizialmente come vicepresidente dal marzo 2018: la sua esperienza in qualità di vice di Roberto Fico dura però pochi due mesi, perché a giugno giura appunto come ministro della Famiglia. A luglio 2019 si sposterà poi agli Affari europei, in luogo di Paolo Savona: anche in questo l’incarico durerà solo due mesi, perché il governo M5S-Lega cadrà a settembre. Alle elezioni politiche del 25 settembre è eletto alla Camera dei deputati nel collegio uninominale in Veneto per il centro-destra, oltreché come capolista della Lega nel relativo collegio plurinominale. “Nessuno della mia famiglia ha mai fatto politica attiva – spiega Fontana sul proprio sito – nonostante ciò, la passione mi ha coinvolto presto: gli ideali di indipendenza, autonomia e libertà della Lega mi conquistarono già a 16 anni“.

Fontana: “grazie a chi mi ha votato e a chi no”

“Onorevoli colleghi, e’ con forte gratuitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sara’ mio onore dirigere il parlamento“. Lo afferma il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento dopo la proclamazione.

“Permettetemi un ringraziamento personale all’onorevole Umberto Bossi senza il quale non avrei mai iniziato la mia attivita’ politica“. Lo ha detto il neo eletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell’intervento in Aula dopo la proclamazione.

Camera, Salvini si congratula con Fontana

Matteo Salvini si e’ appena complimentato personalmente col neopresidente della Camera Lorenzo Fontana. I due sono ritratti in una foto scattata negli uffici della Camera, dove hanno atteso l’esito dell’elezione, mentre si scambiano un abbraccio.

Gava: “Fontana sarà un ottimo Presidente, ora uniti alle consultazioni”

“Congratulazioni Lorenzo! Sono certa che con professionalità e passione sarai un ottimo Presidente. Ora uniti alle consultazioni, formiamo il Governo e diamo risposte serie e concrete ai problemi del Paese”. Lo scrive su Twitter la sottosegretaria uscente al Mite, deputata Lega, Vannia Gava.

Giorgetti su elezione Fontana: “abbiamo vinto”

Soddisfatto dell’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera? “Beh, abbiamo vinto“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti.

Zaia: “elezione Fontana è orgoglio per il Veneto”

“Non senza orgoglio per un Veneto sullo scranno piu’ alto di Montecitorio, faccio i miei complimenti per l’elezione e sinceri auguri di buon lavoro al neo Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, al quale rivolgo da subito la completa disponibilita’ istituzionale della Regione Veneto a collaborare ovunque possibile in una fase storica difficilissima nella quale fare squadra a ogni livello e’ fondamentale“. Questo il commento del presidente del Veneto Luca Zaia all’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera.

“Con l’elezione di Fontana, dopo quella di La Russa al Senato, il Parlamento si avvia ad affrontare molte sfide complesse, a cominciare dalle decisioni da prendere per fronteggiare la crisi e il generalizzato aumento dei costi per la gente comune e le imprese. Nondimeno, i due rami del Parlamento saranno anche chiamati a occuparsi concretamente di riforme, tra le quali quella dell’Autonomia ci sta particolarmente a cuore“, ha poi concluso.